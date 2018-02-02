В Украине впервые откроют фан-зону зимней Олимпиады
В "Карандаше" на Мельникова с 9 по 25 февраля будут действовать несколько локаций.
В Украине впервые откроют фан-зону зимних Олимпийских игр-2018.
Как сообщает UA:Первый, в телецентре "Карандаш" на ул. Мельникова, 42 с 9 по 25 февраля будут действовать несколько локаций.
В частности, в лектории пройдет 45 разноплановых лекций для более глубокого ознакомления с историей, правилами и реалиями Олимпиады. Лекции будут читать призеры Олимпийских игр и представители Федераций зимних видов спорта.
В игровой зоне желающие смогут попробовать посоревноваться в керлинге, лыжном спорте или биатлоне - все это на специальных тренажерах, подобных спортивного снаряжения.
На выставке представят спортинвентарь с зимних Игр предыдущих лет. также в фан-зоне предусмотрена музыкальная программа.
Как сообщалось, Украину на ХХІІI зимней Олимпиаде в Южной Корее представят 33 спортсмена.
Сборная Украины будет представлена в 9 из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье. Больше всего лицензий - 11 - Украина получила в биатлоне.
Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Около 2500 спортсменов из 94 стран мира разыграют 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах
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02.02.2018 23:25