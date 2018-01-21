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2018-01-21
"Сталь" пригласила двух бразильцев
Бразильский защитник Эберт и полузащитник Тиаго Ромуло стали игроками «Стали».
Контракты 24-летним Эбертом и 25-летним Ромуло подписаны на 2,5 года.
Тиаго Ромуло и Эберт. Фото: pfcstal.com
Первый ранее играл за «Макаэ» в третьем дивизионе Бразилии, второй - был игроком «Атлетико Гойяньенсе» и местных клубов бразильского штата Гояс.
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