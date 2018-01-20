Кёльн одерживает третью победу подряд

Медленно, но уверенно "Кёльн" поднимается со дна Бундеслиги. Команда, которая до 16-го тура не имела побед при всего трех ничьих, одержала уже третью победу кряду и уже всего в четырех очках от спасительного 16-го места в турнирной таблице. Сегодня "козлы" обыграли своего прямого конкурента в борьбе за выживание "Гамбург" на его поле - 2:0. Разница между последней и предпоследней командами теперь составляет всего три очка, а месяц назад было 12. Напомним, что последние две команды напрямую вылетают во вторую Бундеслигу, а 16-я сыграет переходные матчи.

Героем встречи стал автор дубля высокорослый центрфорвард Зимон Теродде, который также принес победу в матче с гладбахской "Боруссией" голом в добавленное время. Сегодня он отличился на 27-й и 67-й минутах. Могли забить и другие игроки "Кёльна", однако и отлично отыграл вратарь Тимо Хорн, который сделал три важных сейва в первом тайме.

2017-18, Чемпионат Германии. 2-й круг. 19-й тур.

"Гамбург" - "Кёльн" 0:2 (0:1)

Голы: Теродде, 27 (0:1); Теродде, 67 (0:2)

"Гамбург": Поллерсбек; Дуглас Сантос; Маврай; Пападопулос К.; Дикмайер; Яничич (Вуд, 66); Юнг Г.; Холтби (Ито, 77); Хан; Хунт; Костич

"Кёльн": Хорн Т.; Хайнц; Мере; Соренсен; Хектор; Йойич (Писарро, 88); Клеменс (Клюнтер, 78); Озкан; Хёгер; Теродде; Осако (Леманн, 64)

Предупреждения: Пападопулос К., 5; Юнг Г., 31; Яничич, 37 - Соренсен, 60; Хектор, 62; Мере, 69




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
УХЛ: матч между Волками и Кременчуком перенесенУХЛ: матч между Волками и Кременчуком перенесен
Месси побил рекорд Герда МюллераМесси побил рекорд Герда Мюллера
НХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрыватьНХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрывать
Блок рекламы


Похожие новости
Цуренко одержала волевую победу на старте Australian OpenЦуренко одержала волевую победу на старте Australian Open
Политехник одержал победу над БИПАПолитехник одержал победу над БИПА
Мякяряйнен одержала первую победу в сезонеМякяряйнен одержала первую победу в сезоне
Галицкие Львы увезли из Харькова победуГалицкие Львы увезли из Харькова победу
Примера: "Малага" потерпела четвертое поражение подрядПримера: "Малага" потерпела четвертое поражение подряд
Донбасс в гостях одержал волевую победу над КременчукомДонбасс в гостях одержал волевую победу над Кременчуком
Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке в РупольдингеМартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке в Рупольдинге
Глава ФФМ: Динамо не удастся купить победу в Лозанне за шубы и деньги. ФутболГлава ФФМ: Динамо не удастся купить победу в Лозанне за шубы и деньги. Футбол
Донбасс одержал 25-ю победу в чемпионате УкраиныДонбасс одержал 25-ю победу в чемпионате Украины
Кубок Англии: звездный новичок Ливерпуля принес победу над ЭвертономКубок Англии: звездный новичок Ливерпуля принес победу над Эвертоном
Последние новости
Подгружаем последние новости