Кёльн одерживает третью победу подряд

Медленно, но уверенно "Кёльн" поднимается со дна Бундеслиги. Команда, которая до 16-го тура не имела побед при всего трех ничьих, одержала уже третью победу кряду и уже всего в четырех очках от спасительного 16-го места в турнирной таблице. Сегодня "козлы" обыграли своего прямого конкурента в борьбе за выживание "Гамбург" на его поле - 2:0. Разница между последней и предпоследней командами теперь составляет всего три очка, а месяц назад было 12. Напомним, что последние две команды напрямую вылетают во вторую Бундеслигу, а 16-я сыграет переходные матчи.

Героем встречи стал автор дубля высокорослый центрфорвард Зимон Теродде, который также принес победу в матче с гладбахской "Боруссией" голом в добавленное время. Сегодня он отличился на 27-й и 67-й минутах. Могли забить и другие игроки "Кёльна", однако и отлично отыграл вратарь Тимо Хорн, который сделал три важных сейва в первом тайме.

2017-18, Чемпионат Германии. 2-й круг. 19-й тур.

"Гамбург" - "Кёльн" 0:2 (0:1)



Голы: Теродде, 27 (0:1); Теродде, 67 (0:2)



"Гамбург": Поллерсбек; Дуглас Сантос; Маврай; Пападопулос К.; Дикмайер; Яничич (Вуд, 66); Юнг Г.; Холтби (Ито, 77); Хан; Хунт; Костич



"Кёльн": Хорн Т.; Хайнц; Мере; Соренсен; Хектор; Йойич (Писарро, 88); Клеменс (Клюнтер, 78); Озкан; Хёгер; Теродде; Осако (Леманн, 64)



Предупреждения: Пападопулос К., 5; Юнг Г., 31; Яничич, 37 - Соренсен, 60; Хектор, 62; Мере, 69