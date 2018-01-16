К процедуре лицензирования в ПФЛ подошли семь потенциальных новичков

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал об аттестационном процессе в Первой и Второй лиге.

«Понятно, что мы в постоянном контакте с руководством Комитета по аттестации ФФУ. Процедура аттестации находится на начальном этапе, о какой-то конкретике говорить еще рано. Все наши клубы подошли к этой процедуре, все намерены выполнить условия для участия в соревнованиях и в следующем году. Вместе с тем, по нашей информации, к процедуре лицензирования вошли сразу семь потенциальных новичков.

Мы еще раз акцентировали внимание всех наших клубов на том, что во время аттестации к ним будут относиться достаточно строго. Им придется подтверждать право на получение аттестата в жестких условиях. Поэтому мы нацеливаем наши клубы на то, чтобы эту процедуру они проходили дисциплинированно, сосредоточенно и не допускали срыва участия в соревнованиях из-за невыполнения аттестационных критериев», — рассказал Макаров.