К процедуре лицензирования в ПФЛ подошли семь потенциальных новичков
Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал об аттестационном процессе в Первой и Второй лиге.
«Понятно, что мы в постоянном контакте с руководством Комитета по аттестации ФФУ. Процедура аттестации находится на начальном этапе, о какой-то конкретике говорить еще рано. Все наши клубы подошли к этой процедуре, все намерены выполнить условия для участия в соревнованиях и в следующем году. Вместе с тем, по нашей информации, к процедуре лицензирования вошли сразу семь потенциальных новичков.
Мы еще раз акцентировали внимание всех наших клубов на том, что во время аттестации к ним будут относиться достаточно строго. Им придется подтверждать право на получение аттестата в жестких условиях. Поэтому мы нацеливаем наши клубы на то, чтобы эту процедуру они проходили дисциплинированно, сосредоточенно и не допускали срыва участия в соревнованиях из-за невыполнения аттестационных критериев», — рассказал Макаров.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
16.01.2018 11:52
16.01.2018 11:52