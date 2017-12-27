Ширер: Кейн мог бы быть звездой как в Барселоне, так и в Реале

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением об успехе форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Напомним, что вчера Кейн побил рекорд Ширера по числу голов в АПЛ за год. В 2017 году 24-летний форвард забил в 36-й игре АПЛ уже 38 мячей и даже обошел форварда «Барселоны» Лионеля Месси по голам во всех турнирах.

«Мало того что он побил мой рекорд, Кейн благодаря хет-трику обошёл Месси и Роналду по голам во всех соревнованиях в 2017 году, включая игры за сборную. Поверьте, Кейн мог бы быть звездой как в «Барселоне», так и в «Реале». Но «Тоттенхэм» не захочет отпускать его и переезжать на новый стадион без своего лидера. Однако, если в ближайшие два года они ничего не выиграют, Кейн может принять важное решение», — цитирует Ширера The Sun.