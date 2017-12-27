Ширер: Кейн мог бы быть звездой как в Барселоне, так и в Реале

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением об успехе форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Напомним, что вчера Кейн побил рекорд Ширера по числу голов в АПЛ за год. В 2017 году 24-летний форвард забил в 36-й игре АПЛ уже 38 мячей и даже обошел форварда «Барселоны» Лионеля Месси по голам во всех турнирах.

«Мало того что он побил мой рекорд, Кейн благодаря хет-трику обошёл Месси и Роналду по голам во всех соревнованиях в 2017 году, включая игры за сборную. Поверьте, Кейн мог бы быть звездой как в «Барселоне», так и в «Реале». Но «Тоттенхэм» не захочет отпускать его и переезжать на новый стадион без своего лидера. Однако, если в ближайшие два года они ничего не выиграют, Кейн может принять важное решение», — цитирует Ширера The Sun.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве создали еще одну федерацию футболаВ Киеве создали еще одну федерацию футбола
Египетские футболисты зарезали быка на стадионеЕгипетские футболисты зарезали быка на стадионе
МОК утвердил логотип, который заменит герб и флаг РоSSии на зимней Олимпиаде-2018МОК утвердил логотип, который заменит герб и флаг РоSSии на зимней Олимпиаде-2018
Роман Монарев: Все оставшиеся матчи важны для Зирки. ФутболРоман Монарев: Все оставшиеся матчи важны для Зирки. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Блок рекламы


Похожие новости
Спортдиректор Волыни: Через год хотим быть лидерами в УПЛ. ФутболСпортдиректор Волыни: Через год хотим быть лидерами в УПЛ. Футбол
Почеттино: Кейн продолжает удивлять меняПочеттино: Кейн продолжает удивлять меня
СМИ: ФИФА вновь может запретить "Барселоне" покупать игроков. ФутболСМИ: ФИФА вновь может запретить "Барселоне" покупать игроков. Футбол
Чех: Я помню те 4:0, а могло быть гораздо хужеЧех: Я помню те 4:0, а могло быть гораздо хуже
Хоккейная сборная Казахстана снова легко обыграла Украину в БроварахХоккейная сборная Казахстана снова легко обыграла Украину в Броварах
Перес: Играя в Реале, Неймар быстрее бы выиграл Золотой мяч. ФутболПерес: Играя в Реале, Неймар быстрее бы выиграл Золотой мяч. Футбол
Месси получает в Барселоне 70 миллионов евро в годМесси получает в Барселоне 70 миллионов евро в год
Шмельцер: Можем быть довольны ничьей с БайеромШмельцер: Можем быть довольны ничьей с Байером
Андре Гомиш останется в Барселоне. ФутболАндре Гомиш останется в Барселоне. Футбол
Брынзак: У женской сборной Украины к Олимпиаде все должно быть в порядкеБрынзак: У женской сборной Украины к Олимпиаде все должно быть в порядке
Последние новости
Подгружаем последние новости