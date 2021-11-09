МОЗ: среди госпитализированных с ковидом на прошлой неделе 91% – невакцинированы

Лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки 2 дозой вакцины.

МОЗ: среди госпитализированных с ковидом на прошлой неделе 91% – невакцинированы
Фото: Стас Козлюк

На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью были госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Украины.

В МОЗ напомнили, что лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки 2 дозой вакцины, которую следует получить в рекомендованный интервал. Этот интервал составляет для: CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней; Comirnaty/Pfizer - 21-28 дней; Moderna – 28 дней; AstraZeneca - 4-12 недель.

"Если вы пропустили дату второй прививки, сделайте это при первой возможности. Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендованного интервала, засчитывается в полный курс вакцинации. Вы сможете получить зеленый COVID-сертификат и избежать тяжелой болезни", - сообщили в министерстве.

Напомним, вчера невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от раоботы. Им не будут выплачивать зарплаты и больничные.

Сегодня МОЗ ввел обязательную вакцинацию для соцработников и сотрудников стратегически важных предприятий. У людей есть месяц на то, чтобы привиться.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовалоНа Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовало
KAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготкахKAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготках
В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанамиВ Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанами
Полиция открыла производство по поводу установки скрытых камер в душевой общежития КПИПолиция открыла производство по поводу установки скрытых камер в душевой общежития КПИ
В Кирилловке убили сына известного бизнесмена, отец утверждает, что за украинский языкВ Кирилловке убили сына известного бизнесмена, отец утверждает, что за украинский язык
Блок рекламы


Похожие новости
93% госпитализированных за эту волну ковида в Украине не были вакцинированы93% госпитализированных за эту волну ковида в Украине не были вакцинированы
Кличко: среди умерших от COVID-19 в Киеве – ни одного вакцинированногоКличко: среди умерших от COVID-19 в Киеве – ни одного вакцинированного
Еще три области могут перейти в "красную" зону на этой неделеЕще три области могут перейти в "красную" зону на этой неделе
Вчера в Украине были зафиксированы 700 связанных с ковидом смертейВчера в Украине были зафиксированы 700 связанных с ковидом смертей
За минувшие сутки в Украине подтвердили новое рекордное количество заболевших ковидомЗа минувшие сутки в Украине подтвердили новое рекордное количество заболевших ковидом
В вакцинированном Моршине нет госпитализированных с COVID-19В вакцинированном Моршине нет госпитализированных с COVID-19
Мобильный госпиталь для больных ковидом развернут в Херсонской областиМобильный госпиталь для больных ковидом развернут в Херсонской области
На прошлой неделе полиция открыла более 80 производств по фактам подделок ковид-документовНа прошлой неделе полиция открыла более 80 производств по фактам подделок ковид-документов
В Украине более 15,5 тыс. новых больных ковидом, 538 человек умерлиВ Украине более 15,5 тыс. новых больных ковидом, 538 человек умерли
94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав
Последние новости
Подгружаем последние новости