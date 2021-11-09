МОЗ: среди госпитализированных с ковидом на прошлой неделе 91% – невакцинированы

Лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки 2 дозой вакцины.

На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью были госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Украины.

В МОЗ напомнили, что лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки 2 дозой вакцины, которую следует получить в рекомендованный интервал. Этот интервал составляет для: CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней; Comirnaty/Pfizer - 21-28 дней; Moderna – 28 дней; AstraZeneca - 4-12 недель.

"Если вы пропустили дату второй прививки, сделайте это при первой возможности. Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная ранее или позже рекомендованного интервала, засчитывается в полный курс вакцинации. Вы сможете получить зеленый COVID-сертификат и избежать тяжелой болезни", - сообщили в министерстве.

Напомним, вчера невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от раоботы. Им не будут выплачивать зарплаты и больничные.

Сегодня МОЗ ввел обязательную вакцинацию для соцработников и сотрудников стратегически важных предприятий. У людей есть месяц на то, чтобы привиться.