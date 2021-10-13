Киевская власть отказалась отправлять школьников на каникулы на неделю раньше

В КГГА уверяют, что в городе созданы все условия для безопасного продолжения обучения.

Киевская власть отказалась отправлять школьников на каникулы на неделю раньше
Фото: facebook/Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Осенние каникулы в киевских школьников начнутся по графику - 25 октября. Причин для досрочного начала каникул в столице нет, поскольку в городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По данным КГГА, в школах города на Covid-19 болеет меньше 0,3% учащихся от общего количества школьников. Во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы.

Почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные к отоплению подключат все учебные заведения, которых в городе более 900.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила Министерству образования и науки начать осенние каникулы на неделю раньше - с 18 октября, а не 25 октября. По мнению чиновников, это позволит сдержать активный эпидпроцесс. Сколько продлятся осенние каникулы, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

За последнюю неделю (5-11 октября) в Украине зарегистрировали 90 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Это на 39% больше, чем неделю раньше.

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