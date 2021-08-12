В Днепре неизвестные в масках украли терминал из супермаркета, вывезя его на тележке

Охраннику "Сильпо" не удалось догнать грабителей.

В Днепре неизвестные в масках украли терминал из супермаркета, вывезя его на тележке
Фото: dnepr.express

В Днепре неизвестные в супермаркете взяли тележку, погрузили на нее терминал IBox и скрылись с ним в неизвестном направлении.

Как сообщает Днепр Оперативный, инцидент произошел в магазине "Сильпо" на улице Юрия Кондратюка.

О происшествии в полицию заявил охранник "Сильпо", которому не удалось догнать грабителей.

По его словам, люди зашли в магазин в черной одежде (в черных кепках и футболках) и медицинских масках. Они уверенно подошли к терминалу и погрузили его в продуктовую тележку.

Впоследствии перенесли украденное в белый микроавтобус Volkswagen и скрылись во дворах жилого массива "Покровский".

Как сообщалось, в июне двое мужчин демонтировали и похитили платежный терминал вблизи магазина на улице Лесковской в Киеве. Полиция схватила их на "горячем".

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