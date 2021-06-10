В Черновцах молния попала в крышу детской больницы

Город засыпало градом.

В Черновцах молния попала в крышу детской больницы
Фото: molbuk.ua

В Черновцах молния попала в крышу городской детской больницы и повредила черепичное покрытия. Никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба больницы в Facebook.

"Сегодня около 12:00 во время мощного грозового ливня разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее черепичное покрытия. Благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгорания конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/КНП-Міська-дитяча-клінічна-лікарня

Отмечается, что больница работает в обычном режиме, "принимаются безотлагательные меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса".

Вследствие сегодняшней непогоды больше всего в Черновцах пострадали районы города Роша и Клокучка, пишет molbuk.ua.

Градом засыпало огороды, поломало молодые деревца. Града выпало столько, что можно было грести лопатой.

Вчера сообщалось, что в результате мощного ливня, который прошел в Риме утром 8 июня, под водой оказались некоторые части города.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ и Центральное следственное бюро полиции Польши разоблачили нарколабораторию
Полиция привлекла спецназ для прекращения конфликта на рынке «Столичный» в КиевеПолиция привлекла спецназ для прекращения конфликта на рынке «Столичный» в Киеве
Ассия Ахат: как сейчас выглядит 56-летняя скрипачкаАссия Ахат: как сейчас выглядит 56-летняя скрипачка
Мишель Андраде рассказала, сколько ей платит ПотапМишель Андраде рассказала, сколько ей платит Потап
В Киеве зафиксировали самое большое с середины мая суточное количество случаев COVID-19В Киеве зафиксировали самое большое с середины мая суточное количество случаев COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав: из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделенияМинздрав: из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения
В Черновцах на стройке упал кранВ Черновцах на стройке упал кран
В "оранжевую" карантинную зону попала Донецкая областьВ "оранжевую" карантинную зону попала Донецкая область
В Польше умерла украинка, которая попала в ДТП с автобусом 6 мартаВ Польше умерла украинка, которая попала в ДТП с автобусом 6 марта
Черкасская область попала в "оранжевую" карантинную зонуЧеркасская область попала в "оранжевую" карантинную зону
В киевские больницы госпитализировали еще 48 больных коронавирусомВ киевские больницы госпитализировали еще 48 больных коронавирусом
В Черновцах исчезла 15-летняя девочкаВ Черновцах исчезла 15-летняя девочка
На Прикарпатье произошел пожар в инфекционном отделении райбольницыНа Прикарпатье произошел пожар в инфекционном отделении райбольницы
В Вышгороде отремонтировали приемное отделение центральной больницыВ Вышгороде отремонтировали приемное отделение центральной больницы
От ковида умер главный врач городской больницы ХарьковаОт ковида умер главный врач городской больницы Харькова
Последние новости
Подгружаем последние новости