В Черновцах молния попала в крышу детской больницы

В Черновцах молния попала в крышу городской детской больницы и повредила черепичное покрытия. Никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба больницы в Facebook.

"Сегодня около 12:00 во время мощного грозового ливня разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее черепичное покрытия. Благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгорания конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/КНП-Міська-дитяча-клінічна-лікарня

Отмечается, что больница работает в обычном режиме, "принимаются безотлагательные меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса".

Вследствие сегодняшней непогоды больше всего в Черновцах пострадали районы города Роша и Клокучка, пишет molbuk.ua.

Градом засыпало огороды, поломало молодые деревца. Града выпало столько, что можно было грести лопатой.

Вчера сообщалось, что в результате мощного ливня, который прошел в Риме утром 8 июня, под водой оказались некоторые части города.