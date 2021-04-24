Моника Беллуччи снялась для модного глянца в откровенных нарядах

Итальянская актриса и модель, звезда многих мировых кинофильмов Моника Беллуччи в свои 56 лет может дать фору многим молодым девушкам. Знаменитость снялась для модного глянца и в очередной раз доказала, что женщина в зрелом возрасте может выглядеть сногсшибательно.

Моника Беллуччи снялась для модного глянца в откровенных нарядах

Звезда «Дракулы», «Малены», «Матрицы: Перезагрузка» и многих других киношедевров поделилась на своей страничке в Инстаграм фотографиями, сделанными во время фотосессии для модного глянцевого журнала «Madame».

На снимках Моника Беллуччи предстала в ажурном полупрозрачном платье, которое подчеркнуло идеальные формы актрисы, которая в конце сентября текущего года отпразднует 57-ой день рождения.

Моника Беллуччи снялась для модного глянца в откровенных нарядах

Светло-кофейное шелковое платье с высоким разрезом позволило экс-жене актера Венсана Касселя и матери двух дочерей Девы и Леони продемонстрировать свои бесконечно длинные стройные ножки.

Моника Беллуччи снялась для модного глянца в откровенных нарядах

Стоит отметить, что Моника Беллуччи начала свою модельную карьеру в далеком 1987 году, ее фото впервые появились в итальянском журнале Amica и на обложке знаменитого французского глянца Elle.

Моника Беллуччи снялась для модного глянца в откровенных нарядах

Напомним, ранее Моника Беллуччи доказала, что возраст над ней не властен. Актриса снялась в откровенном наряде, фото вызвали необыкновенный фурор в Сети.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназииВ Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии
В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины CovishieldВ Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield
В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один раненВ Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен
За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида
Блок рекламы


Похожие новости
Моника Беллуччи показала подросшую дочьМоника Беллуччи показала подросшую дочь
Моника Беллуччи в смелом наряде показала стройные ногиМоника Беллуччи в смелом наряде показала стройные ноги
Настя Каменских показала клип в память об отце, в котором снялась ее мамаНастя Каменских показала клип в память об отце, в котором снялась ее мама
Меган Маркл снялась в клипеМеган Маркл снялась в клипе
Алла Мазур без парика снялась для модного глянцаАлла Мазур без парика снялась для модного глянца
Мила Йовович снялась в фильме для KenzoМила Йовович снялась в фильме для Kenzo
26 лет спустя: Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе Pepsi (ВИДЕО)26 лет спустя: Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе Pepsi (ВИДЕО)
Лили Джеймс снялась в рекламе нового аромата Burberry (ФОТО)Лили Джеймс снялась в рекламе нового аромата Burberry (ФОТО)
Эмма Стоун снялась в фотосессии для OUT MagazineЭмма Стоун снялась в фотосессии для OUT Magazine
Молодая мама Аманда Сейфрид снялась в фотосессии для ElleМолодая мама Аманда Сейфрид снялась в фотосессии для Elle
Последние новости
Подгружаем последние новости