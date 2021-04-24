Моника Беллуччи снялась для модного глянца в откровенных нарядах

Итальянская актриса и модель, звезда многих мировых кинофильмов Моника Беллуччи в свои 56 лет может дать фору многим молодым девушкам. Знаменитость снялась для модного глянца и в очередной раз доказала, что женщина в зрелом возрасте может выглядеть сногсшибательно.

Звезда «Дракулы», «Малены», «Матрицы: Перезагрузка» и многих других киношедевров поделилась на своей страничке в Инстаграм фотографиями, сделанными во время фотосессии для модного глянцевого журнала «Madame».

На снимках Моника Беллуччи предстала в ажурном полупрозрачном платье, которое подчеркнуло идеальные формы актрисы, которая в конце сентября текущего года отпразднует 57-ой день рождения.

Светло-кофейное шелковое платье с высоким разрезом позволило экс-жене актера Венсана Касселя и матери двух дочерей Девы и Леони продемонстрировать свои бесконечно длинные стройные ножки.

Стоит отметить, что Моника Беллуччи начала свою модельную карьеру в далеком 1987 году, ее фото впервые появились в итальянском журнале Amica и на обложке знаменитого французского глянца Elle.

Напомним, ранее Моника Беллуччи доказала, что возраст над ней не властен. Актриса снялась в откровенном наряде, фото вызвали необыкновенный фурор в Сети.