От ковида за сутки умерли 29 киевлян

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки, 23 апреля, в Киеве обнаружили 1 027 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 29 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов с COVID-19 и 334 пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди заболевших: 593 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 405 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет, 16 девочек от 1 до 16 лет и 13 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 636 человек.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве сегодня уже 191 165. Коронавирус преодолели 119 737 жителей.

За период пандемии в столице 4 415 летальных случаев от вируса.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, в Украине было зафиксировано 12 711 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Летальных случаев - 392.