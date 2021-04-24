От ковида за сутки умерли 29 киевлян

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки, 23 апреля, в Киеве обнаружили 1 027 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 29 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов с COVID-19 и 334 пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди заболевших: 593 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 405 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет, 16 девочек от 1 до 16 лет и 13 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 636 человек.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве сегодня уже 191 165. Коронавирус преодолели 119 737 жителей.

За период пандемии в столице 4 415 летальных случаев от вируса.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, в Украине было зафиксировано 12 711 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Летальных случаев - 392.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназииВ Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии
В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины CovishieldВ Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield
В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один раненВ Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен
За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида
Блок рекламы


Похожие новости
От ковида вакцинировались еще более 14 тыс. украинцевОт ковида вакцинировались еще более 14 тыс. украинцев
За сутки в Украине - 12 711 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине - 12 711 новых случаев коронавируса
В Киеве за сутки обнаружили 1269 новых случаев ковидаВ Киеве за сутки обнаружили 1269 новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев ковида
В Киеве обнаружили самое большое за две недели количество больных ковидом за сутки
22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице22 пациента с ковидом умерли из-за утечки кислорода из цистерны в индийской больнице
За сутки в Украине обнаружили 12 162 новых случая ковида, вакцинированы 15 042 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 12 162 новых случая ковида, вакцинированы 15 042 человека
В США вакцинация от ковида стала доступной для всех жителей старше 16 лет
В Киеве обнаружили 892 новых случая ковида, умерли 36 человекВ Киеве обнаружили 892 новых случая ковида, умерли 36 человек
В Украине обнаружили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерлиВ Украине обнаружили 8 940 новых случаев ковида, 367 человек умерли
Последние новости
Подгружаем последние новости