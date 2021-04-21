Черновицкая область выходит из "красной" зоны 22 апреля

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 апреля принято решение о выходе Черновицкой области из "красной" зоны эпидопасности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Telegram.

Заметим, что Черновицкая область находилась в "красной" карантинной зоне с 1 марта. Ранее в апреле из "красной" зоны в "желтую" удалось выйти двум областям: Ивано-Франковской и Закарпатской.

В "красной" остаются Львовская, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Николаевская и Одесская области.