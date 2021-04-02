В Запорожье объявили жесткий карантин с 3 апреля

"Если не введем локдаун мы - его введут на уровне государства".

Запорожская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 3 апреля ввести в городе жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

"Если не введем локдаун мы сейчас - через некоторое время его введут на уровне государства. Но сегодняшние меры позволят принять больницам всех, чьи жизни под угрозой, для того, чтобы они смогли скорее вернуться к нормальной жизни", - написал он в фейсбуке.

В связи с этим в с 3 апреля:

кафе и ресторанам разрешено обслуживать клиентов с понедельника по пятницу с 6.00 до 20.00 с соблюдением всех карантинных норм; в субботу и воскресенье можно работать только навынос;

запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий;

спортивные залы и фитнес-центры закрываются для посетителей;

будут работать только продовольственные рынки;

запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, работающими в сфере торгово-бытового обслуживания, кроме субъектов хозяйствования, торгующими товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией и тому подобным;

продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).

Критикам локдауна мэр предложил сходить в любую ковидную больницу города. "Возможно, тогда сдержите свой пыл и начнете хотя бы маски носить!" - написал Буряк.

Напомним, что Запорожская область пока находится в "оранжевой" карантинной зоне. За последние сутки там зарегистрировали 755 новых случаев коронавируса.