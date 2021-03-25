Озеро Небреж на Осокорках засыпают строительным мусором, - движение "Чесно"

В Киеве на Осокорках, на берегу озера Небреж, около 20 больших грузовиков высыпали на побережье строительный мусор и грунт и бульдозерами сгребали это в озеро.

Об этом сообщает движение "Чесно".

"Мы считаем, что это - провокационные действия, которые сейчас проводит застройщик "Столица групп". Прикрываясь доверителем банка "Аркада", она пытается продлить договоры аренды на 176 га парка Осокорки", - рассказал защитник Экопарк Осокорки Максим Стравинский.

Сейчас на месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которая собирает данные, а также представители СБУ и дарницкого благоустройства.

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"Никаких документов не показывают, объяснений никто не дает. Тяжелая техника идет через аварийный коллектор, создавая угрозу стратегическому объекту, из-за чего на место прибыли представители СБУ . После того, как полиция зафиксировала первый инцидент, грузовики снова начали вывозить строительный мусор на озеро", - сообщает "Чесно".

Фото: facebook.com/chesno.kyiv

Напомним, конфликт вокруг "Аркады" связан со скандальным жилым комплексом "Патриотика на озерах". В 2005 году город выделил под строительство участок на юго-восточной окраине вблизи озера Небреж, сейчас им владеет ООО "Контактбудсервис". Застройщик, банк "Аркада", хочет построить на этом участке один из крупнейших в Киеве жилых комплексов - 43 дома на 24-27 этажей. Местные жители выступают против строительства и за обустройство на озерах ландшафтного парка "Экопарк Осокорки".

Под давлением протестующих строительство было заблокировано. В ответ застройщик остановил строительство других ЖК - "Эврика" и "Патриотика".

Переговоры между мэрией и "Аркадой" до сих пор ни к чему не привели. КГГА требует скорректировать проект строительства "Патриотики на озерах" и вынести его на обсуждение градостроительного совета. Застройщик утверждает, что уже изменил проект, увеличив площадь зеленых зон и снизив плотность жилой застройки, но не хочет передавать его на градостроительный совет.

29 мая прошлого года мэр Виталий Кличко заявил, что попросит правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям застройщика.