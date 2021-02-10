Церкви в Полтаве отключили газ по подозрению в его краже

Один из котлов храма потребляет больше газа, чем учитывает счетчик.

Церкви в Полтаве отключили газ по подозрению в его краже
Фото: wikipedia.org

Компания "Полтавагаз" нашла самовольное газовое оборудование в Свято-Троицком храме УПЦ МП в Полтаве и опломбировала его.

Об этом сообщило местное издание "Полтавщина".

"У них стоят два котла. Один из них, большой, потребляет газа больше, чем учитывает счётчик. То есть счетчик работает на максимуме, но не учитывает реальные объемы потребления газа. По сути - это кража газа. Мы опломбировали самовольное оборудование и готовы к диалогу. Но пока с нами никто из этой религиозной общины не контактирует", - рассказал и.о. председателя правления "Полтавагаза" Александр Чухрай.

Незаконный котел нашли во время технического обслуживания газового оборудования Крестовоздвиженского монастыря, на территории которого стоит церковь.

Работник котельной, который работает при храме, рассказал, что котлы стоят уже много лет. В свое время и котел, и счетчик были установлены газовиками, и вопросов к религиозной общине не возникало. По его мнению, газовики приняли ошибочное решение.

По данным "Полтавагаз сбыта", цена на природный газ для промышленных потребителей и бюджетных и религиозных организаций в регионе с 1 января 2021 года была установлена на уровне 8,91 грн за кубометр, а в феврале выросла до 9,96 грн.

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