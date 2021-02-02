Поджигателю "Эпицентра" грозит пожизненное заключение

Подозреваемому в поджоге торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области грозит пожизненное заключение

Об этом сообщил руководитель ГУ Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

По данным полиции, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Ему инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Шайхет напомнил, что 37-летний злоумышленник пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать на ковер воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны, догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из охранников ТЦ получил удар топором (не смертельный).

В пресс-службе "Эпицентра" утверждают, что поджигателей было двое и одному из них якобы удалось сбежать.

Местное издание Новости N со ссылкой на мэра Первомайска Олега Демченко сообщает, что у задержанного поджигателя обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения. По словам поджигателя можно сделать вывод, что причиной поджога стали его личные неприязненные отношения с директором ТЦ.

По данным издания, задержанный сообщил полиции, что специально приехал в Первомайск, чтобы совершить поджог. Он не сказал, откуда приехал, но 90% контактов в его телефоне из Запорожской области.

О пожаре в торговом центре стало известно около 13:00. По данным ГСЧС, по состоянию на 14:20 пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м.

По состоянию на 16:20 наблюдались отдельные локальные очаги горения внутри здания. Ликвидация пожара продолжается.