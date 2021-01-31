Бывший вице-президент "Энергоатома" совершил самоубийство, - СМИ

Юрий Резуник работал в "Энергоатоме" до апреля 2012 года, а в наблюдательном совете "Порто" - до 2017 года.

Бывший вице-президент "Энергоатома" по экономике и финансам, бывший член наблюдательного совета "Диамантбанка" Юрий Резуник покончил с собой.

Об этом сообщили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

"В субботу, 30 января, в одном из украинских Telegram-каналов появилась информация о смерти Резуника. Источники подтвердили, что бывший вице-президент" Энергоатома "покончил с собой", - пишет издание.

Официально в Нацполиции не комментировали сообщения о смерти Резуника.

О самоубийстве Резуника сообщил Telegram-канал "Зеландия" днем 30 января. По его информации, погибший оставил предсмертную записку, в которой обвиняет в своей смерти экс-парламентария Николая Мартыненко и руководство "Порто": бывшего председателя правления Олега Ходачука, его первого зама Дмитрия Войтухова, вице-президента Игоря Саенко, экс-председателя наблюдательного совета Игоря Керезя и бывшего сотрудника службы безопасности банка Игоря Плахотнева.

Отдельное письмо Резуник оставил человеку по имени Давид, в котором просит помочь его семье восстановить справедливость и вернуть украденные средства. "По мнению следствия, речь идет о еще одном бывшем собственнике "Порто" Давиде Жвании", - говорится в сообщении.

Напомним, Резуник работал в "Энергоатоме" до апреля 2012 года, а в наблюдательном совете "Порто" - до 2017 года.

24 апреля 2017 года в "Диамантбанк" была введена временная администрация. Сообщалось, что банк не смог выполнить своих обязательств по докапитализации, предусмотренных планом реструктуризации, в результате чего норматив достаточности регулятивного капитала (Н2) на 1 апреля оказался ниже минимально допустимого уровня 5%.

"Диамантбанк" стал пятым банком, закрытым в 2017 году. Первым был "Платинум Банк" - 10 января, вторым - "НК Банк" - 19 января, третьим - "Фортуна-банк" - 26 января, четвертым - "Вектор банк" - 2 марта.