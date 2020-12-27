В Нью-Йорке расследуют дело о незаконном распространении вакцины от ковида

Служба а здравоохранения американского штата Нью-Йорк расследует возможное нарушение государственных правил распределения вакцины от COVID-19.

Об этом пишет uk.reuters.com.

По словам государственного уполномоченного по вопросам здравоохранения Говарда Цукера, в мошенничестве подозревается сеть общественного здравоохранения "ParCare", поставщик вакцины в округе Ориндж.

"ParCare" могла мошенническим путем получить вакцину против COVID-19, передать ее в учреждения в других частях штата и общественности - вопреки плану штата вакцинировать сначала медиков и жителей, а также работников домов престарелых.

"Мы воспринимаем это очень серьезно, Министерство здравоохранения и социальных служб США будет помогать в расследовании", - добавил Цукер.

В свою очередь, в "ParCare" заявили о сотрудничестве с органами государственной власти. В своем заявлении компания отметила, что стремится "предоставлять важные медицинские услуги и проводить прививки от COVID-19 тем, кто имеет на это право".

Напомним, 12 декабря в США разрешили использование вакцины Pfizer.

Массовую вакцинацию от коронавируса в США начали 14 декабря. Первую дозу препарата получила медицинская сестра в Нью-Йорке.

Соединенные Штаты планируют провести иммунизацию 100 миллионов человек, или около 30% своего населения, до конца марта.