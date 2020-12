Пинк попала в больницу с переломом

Пинк рассказала фанатам о самом ужасном году в ее жизни, который был насыщен проблемами со здоровьем. И неприятности все еще не закончились.

Американская певица Пинк очень рада, что 2020 год подходит к концу и, возможно, ее страдания закончатся.

Исполнительница хита "One Too Many" рассказала подписчикам в Инстаграм, что за последние 12 месяцев у нее были постоянные проблемы со здоровьем.

Все началось с коронавируса, которым Пинк и ее трехлетний сын Джеймсон заразились в марте. Тогда певица назвала болезнь «ужасающим» испытанием. К счастью, артистка полностью выздоровела.

Но на этом неприятности не закончились.

«Как будто выживание от СOVID было недостаточно для этого года!», - отметила Пинк под фото из больницы.

После этого певица поранила руку из-за разбившегося бокала и вылечилась от стафилококковой инфекции. И все это закончилось переломом лодыжки.

«2020 год – подарок, который не перестает преподносить сюрпризы», - написала Пинк.

По словам звезды, она подвернула ногу, когда бежала по лестнице, чтобы посмотреть на «рождественскую звезду» - редкое космическое явление, которое появится на небе впервые за 800 лет. И самое обидное, пострадала Пинк зря, ведь на небе звезду можно будет увидеть только 21-го декабря.