При каких симптомах коронавируса нужно вызывать “скорую“

Коронавирус у многих пациентов протекает в легкой форме, и они не нуждаются в госпитализации. И сами больницы принимают только тяжелых больных. Однако, важно знать, при каких признаках болезни все-таки нужно добиваться приезда "скорой" помощи, чтобы потом не было поздно.

По словам врача Ярослава Ашихмина, вызывать "скорую" помощь необходимо, если у человека появилась одышка и высокая температура (выше 39 градусов) не сбивается несколько дней подряд.

Заниматься самолечением медики категорически не рекомендуют. Даже если у вас один или два симптома коронавируса и чувствуете себя вы при этом якобы хорошо, все-равно самостоятельно назначать себе лечение не рекомендуется. Также не нужно принимать препараты, которые якобы помогают в качестве профилактики коронавируса, так как на самом деле они не работают.

По словам западных ученых, около 80% людей переносят коронавирус в легкой бессимптомной форме. И не всегда у этих людей прослеживаются явные признаки ОРВИ. Есть симптомы, которые характерны для коронавируса, но не свойственны для респираторных заболеваний. Например, сыпь на теле, боль в животе, неприятный вкус во рту, воспаление и покраснение век и конъюнктивы, синяки на пальцах. Носители этих симптомов могут даже не догадываться, что они также заражены СOVID-19.

Ранее сообщалось, что аспирин помогает пациентам с коронавирусом поскорее выздороветь.