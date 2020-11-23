Во Львове прощаются с режиссером Романом Виктюком

Художника похоронят на Лычаковском кладбище.

Во Львове прощаются с режиссером Романом Виктюком
Роман Віктюк
Фото: 5.ua

Во Львове 23 ноября проходит прощание с режиссером Романом Виктюком, который умер 17 ноября в Москве.

Утром гроб с телом привезли в здание Первого театра (бывший Театр юного зрителя), где Виктюк начинал карьеру, пишет "Интерфакс-Украина".

В театре проходит панихида, на прощание с маэстро приходят жители Львова.

В 13:30 запланирована заупокойная литургия в церкви Святого Андрея (УГКЦ), после этого процессия двинется на Лычаковское кладбище, где артиста похоронят рядом с его мамой.

Роман Виктюк - театральный режиссер. Он родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый известный спектакль - "Служанки", в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй".

Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.

Напомним, что Роман Виктюк в октябре был госпитализирован в больницу, там он восстанавливался от коронавируса. Режиссер умер в больнице им. братьев Бахрушиных.

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