11-й Одесский кинофестиваль объявил победителей

3 октября во время онлайн-церемонии закрытия были объявлены победители 11-го Одесского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Лучших определяли жюри и зрители, по результатам голосования которых выбрали лауреатов Гран-при Международного конкурса и "Приза зрительских симпатий" Национального конкурса.

Победители 11-го Одесского международного кинофестиваля (полный список):

Конкурс европейских документальных фильмов

- Лучший фильм - "Военные каникулы" (реж. Мориц Шульц).

- Специальный диплом жюри - "Земля Геварa" (реж. Кутайба Баргамджи) и "Перед оркестром" (реж. Анна-Карин Гренрос).

ФИПРЕССИ

- Лучший украинский полнометражный фильм - "Бес" (реж. Егор Трояновский.

- Лучший украинский короткометражный фильм - "Чачь?", (реж. Виталий Гавура).

Национальный конкурс

- Лучший короткометражный фильм - "Прощай, Головин" (реж. Матье Гримар).

- Лучший полнометражный фильм - "Не все будет хорошо" (реж. Адриан Пирву, Елена Максьом).

- Лучшая актерская работа - Мария Хомутова за роль в фильме "Двое" (реж. Владислав Ветров).

- Лучшая режиссерская работа - Адриана Пирву и Елена Максьом за фильм "Не все будет хорошо".

- Гран-при - "Виктор_Робот" (реж. Анатолий Лавренишин).

Международный конкурс

- Лучшая актерская работа - ансамбль актрис из фильма "Материнство" (реж. Маура Дельперо): Лидия Либерман, Дениз Карризо, Агустина Малала.

- Лучший режиссер - Фабрис дю Уэльс, который снял фильм "Обожествление".

- Лучший фильм - "Атлантида" Валентина Васяновича.

- Специальное упоминание жюри - "Служители" (реж. Иван Остроховский) и "Ты умрешь в двадцать" (реж. Амджаж Абу-Алалах) за музыку к ленте.

- Гран-при Международного конкурса - "Ужин в Америке" (реж. Адам Ремейер).

- Почетной наградой "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство отметили Романа Балаяна и Роя Андерссона.

Напомним, в этом году Одесский кинофестиваль перенесли и организовали онлайн из-за пандемии коронавируса. Организаторы устроили неделю дополнительных просмотров фестивальных кинохитов, который пройдет с 4 по 11 октября. В этот период можно приобрести как билеты на отдельные показы, так и абонемент по акционной цене 500 грн с доступом ко всем фильмам.