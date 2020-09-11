"Плохие дороги" получили киноклубную награду на "Неделе критики" в Венеции

Главный приз на этом конкурсе присудили турецкому фильму "Призраки".

"Плохие дороги" получили киноклубную награду на "Неделе критики" в Венеции
Фото зі зйомок "Поганих доріг"
Фото: Kristi Films

Фильм украинского режиссера Наталии Ворожбит "Плохие дороги" получил Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики".

Об этом сообщается на сайте программы.

Verona Film Club Award дается "наиболее инновационной ленте на конкурсе", в жюри входят пять человек в возрасте до 35 лет.

"Плохие дороги" - дебютный фильм драматурга Натали Ворожбит, поставленный по ее одноименной пьесе. Пьесу ставили в Лондоне и Киеве. Сейчас Наталья работает над следующим фильмом, который также будет базироваться на ее драматургическом материале. Прокат "Плохих дорог" запланирован на следующий год.

Главную награду "Недели критики" в Венеции получила лента «Призраки» режиссера Азры Дениз Окуай, которую создали в турецко-французско-катарской ко-продукции.

В прошлом году украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича победил в программе "Горизонты", которая является второй по важности на Венецианском кинофестивале.

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