На Святошино поймали мужчину за серию краж видеорегистраторов

Полицейские задержали киевлянина, которого обоснованно подозревают в совершении серии краж из транспортных средств. В полиции утверждают, что злоумышленник похищал из автомобилей видеорегистраторы, а потом сдавал их в ломбарды. За содеянное ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Отрабатывая территорию Святошинского района столицы, работники криминальной полиции недалеко от станции метро “Святошино” заметили мужчину, поведение которого вызвало подозрение. При себе он имел автомобильный видеорегистратор, происхождение которого объяснить не мог. Полицейские задержали мужчину для выяснения обстоятельств и происхождения видеоустройства. В ходе проверки установлено, что обнаруженный видеорегистратор мужчина похитил из салона одной из машин на улице Котельникова.

По данным полиции, злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель 1984 года рождения, который недавно освободился из мест лишения свободы.

Установлено, что злоумышленник, разбивая стекло, проникал в салоны автомобилей и похищал оттуда регистраторы, после чего сдавал их в ломбард. Сейчас доказана причастность подозреваемого к совершению трех аналогичных преступлений на территории района.

Задержанному следователи сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Как сообщала KV , в конце июля на Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: столичная полиция