Пятеро сотрудников ВАКС заразились коронавирусом

О состоянии инфицированных сотрудников в суде не сообщают.

Пятеро сотрудников ВАКС заразились коронавирусом
Фото: Lb.ua

Пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда получили положительный результат теста на COVID-19.

Информация об этом обнародована на странице Апелляционной палаты ВАКС в фейсбуке.

В то же время о состоянии инфицированных сотрудников в суде не сообщают.

Отмечается, что с целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

Ранее сегодня стало известно, что коронавирус обнаружили у двух заместителей главы Киевской ОГА.

По состоянию на утро 5 августа в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 150 из них лабораторно подтвердили вчера.

Напомним, что COVID-19 был обнаружен у сотрудника ВАКС в июне. В помещении суда проводили дезинфекцию. В апреле из-за обнаружения вируса у подозреваемого закрывали Черниговский районный суд.

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