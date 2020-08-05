Пятеро сотрудников ВАКС заразились коронавирусом
О состоянии инфицированных сотрудников в суде не сообщают.
Пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда получили положительный результат теста на COVID-19.
Информация об этом обнародована на странице Апелляционной палаты ВАКС в фейсбуке.
В то же время о состоянии инфицированных сотрудников в суде не сообщают.
Отмечается, что с целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.
Ранее сегодня стало известно, что коронавирус обнаружили у двух заместителей главы Киевской ОГА.
По состоянию на утро 5 августа в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 150 из них лабораторно подтвердили вчера.
Напомним, что COVID-19 был обнаружен у сотрудника ВАКС в июне. В помещении суда проводили дезинфекцию. В апреле из-за обнаружения вируса у подозреваемого закрывали Черниговский районный суд.