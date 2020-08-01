На Закарпатье четверо подростков избили 12-летнюю девочку

Полиция открыла дело об умышленных легких телесных повреждениях.

На Закарпатье четверо подростков избили 12-летнюю девочку
Фото: скріншот з відео

Правоохранители Виноградова на Закарпатье расследуют избиение 12-летней девочки. Об этом говорится на сайте ведомства.

Об инциденте в полицию сообщила мама девочки. Она рассказала, что ее дочь избили четверо подростков.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести причиненных повреждений.

Также установлены личности обидчиков. Это двое 14-летних девушек и двое 15-летних ребят. Их в присутствии родителей опрашивают полицейские.

Видео избиения выложили в соцсети (присутствует ненормативная лексика).

Напомним, в Харькове арестовали двух мужчин за жестокое избиение 17-летнего парня.

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