На Закарпатье четверо подростков избили 12-летнюю девочку
Полиция открыла дело об умышленных легких телесных повреждениях.
Правоохранители Виноградова на Закарпатье расследуют избиение 12-летней девочки. Об этом говорится на сайте ведомства.
Об инциденте в полицию сообщила мама девочки. Она рассказала, что ее дочь избили четверо подростков.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести причиненных повреждений.
Также установлены личности обидчиков. Это двое 14-летних девушек и двое 15-летних ребят. Их в присутствии родителей опрашивают полицейские.
Видео избиения выложили в соцсети (присутствует ненормативная лексика).
Напомним, в Харькове арестовали двух мужчин за жестокое избиение 17-летнего парня.