Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 17 млн

От связанных с СOVID-19 заболеваний умерли более 667 тыс. человек.

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 17 млн
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

По состоянию на утро 30 июля число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в мире превысило 17 миллионов. За минувшие сутки оно возросло более чем на 347 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число жертв связанных с СOVID-19 заболеваний в мире превысило 667 тыс. За сутки умерли почти 8 тыс. пациентов с коронавирусом, выздоровели почти 10 млн.

Больше всего инфицированных коронавирусом - 4,5 млн человек - обнаружили в США. От ковида-2019 там умерли более 153 тыс. человек, выздоровели 2,2 млн человек.

На втором месте - Бразилия с 2,5 млн подтвержденных больных, на третьем - Индия с 1,5 млн инфицированных. РоSSия оказалась на четвертом месте с 828 тыс. инфицированных, на пятом - Южная Африка с 471 тыс. человек с ковидом.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. Ковид-2019 обнаружен у 1197 человек, выписаны 760 пациентов, 23 умерли.

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