Мощные ливни на Закарпатье вызвали опасные оползни

Июньские ливни привели к опасным оползням в поселке Ясиня Закарпатской области. Так в урочище Ропша из-за оползня были повреждены несколько зданий. Людей, чьи дома оказались в зоне оползня, отселили. Сейчас они живут у родных. Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров осмотрел оползни в поселке Ясиня. Об этом говорится на сайте Закарпатской областной государственной администрации.

Первые 30 миллионов от правительства на ликвидацию последствий наводнения область получила, 7 миллионов перечисляют людям, чьи дома пострадали от стихии. Один из владельцев поврежденного дома в с. Ясиня уже получил 300 тысяч гривень. Однако мужчина говорит, что этих средств не хватит для приобретения нового жилья.

Также есть более глобальная опасность. Оползневые процессы продолжаются, есть угроза схода грунта в реку Черная Тиса. Закарпатские и ивано-франковские эксперты изучают динамику движения почв, однако пока технического решения, как остановить оползни, нет.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что в местах прохождения сильных ливней в середине июля будет происходить: на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области мимолетное повышение уровней воды на 0,3-0,8 м; формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Из-за сильных дождей в июне 2020 года вышли из берегов реки Карпатского региона. В результате были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов.

Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область. Там погибли три человека.

Кабинет Министров выделил 672 млн на борьбу с последствиями наводнения и еще 82 млн гривень на финансирование сил МВД , задействованных в ней.

Июньское наводнения на западе Украины превысило по масштабам наводнение 2008 года, которое считали самым сильным за полвека. На пике паводка 28 июля 2008 года было подтоплено более 40 тысяч домов и 33 тысячи га сельхозугодий. Повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивали в 3-4 млрд гривень.