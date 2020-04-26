Коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС

Всем работникам станции сделают тесты на COVID-19.

Коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС
Хмельницкая АЭС
Фото: energoatom.kiev.ua

Коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС. Об этом сообщается на сайте станции.

Диагноз подтвердили 25 апреля после проведения ПЦР-теста.

"Данный работник после выхода из очередного отпуска выполнял свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля. Согласно с объяснениями больного, с 18 апреля находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении СМСЧ г. Нетешин", - говорится в сообщении.

На АЭС проводят внеочередную дезинфекцию рабочего места заболевшего мужчины и мест, в которых он бывал. Контактные лица отправлены в режим самоизоляции. Им и оперативному персоналу станции сделают тесты на коронавирус.

По состоянию на 25 апреля на больничных находятся девять работников Хмельницкой АЭС. Всего в области зафиксировали 70 случаев коронавируса, 16 человек выздоровели.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больницеВ Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больнице
Два человека умерли от коронавируса в КиевеДва человека умерли от коронавируса в Киеве
На Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детейНа Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за сутки количество случаев коронавируса возросло на 492, смертей - 8В Украине за сутки количество случаев коронавируса возросло на 492, смертей - 8
В Днепропетровской области зафиксировали 54 новых случая коронавирусаВ Днепропетровской области зафиксировали 54 новых случая коронавируса
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 8 тыс.Количество больных коронавирусом в Украине превысило 8 тыс.
В Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавирусаВ Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавируса
В украинской армии за сутки обнаружили шесть новых случаев коронавирусаВ украинской армии за сутки обнаружили шесть новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Киеве выявили 37 больных коронавирусомЗа прошедшие сутки в Киеве выявили 37 больных коронавирусом
Еще в двух общежитиях Киевской области обнаружили коронавирусЕще в двух общежитиях Киевской области обнаружили коронавирус
В четвертом киевском монастыре УПЦ МП нашли коронавирусВ четвертом киевском монастыре УПЦ МП нашли коронавирус
В мире коронавирусом заболели 2.7 млн человек, вылечились более 730 тыс.В мире коронавирусом заболели 2.7 млн человек, вылечились более 730 тыс.
За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости