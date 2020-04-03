Клинику Института эпидемиологии перепрофилируют под прием больных с коронавирусом

Центр инфекционных поражений нервной системы Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского перепрофилируют под прием больных с коронавирусом.

Об этом говорится в письме директора института Виктории Задорожной в адрес благотворительного фонда "Мир и Ко".

"Срочно перепрофилируется для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией клиника по ул. Галицкая, 4 на 40 кроватей", - сказано в нем.

В связи с этим администрация института просит волонтеров помочь с обеспечением средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медоборудованием, а именно кислородными концентраторами.

Фото: facebook.com/fondmirco

По данным LB.ua руководство центра теперь не знает, куда деть "лежачих"пациентов.

"У нас сейчас остаются четыре тяжело больных нашем в центре. Лежачих. Что с ними будем делать, учитывая приказ? Будем выписывать домой, а что нам остается делать? Приказ выписывать за 3-4 часа, если будут поступать больные коронавирусом. Есть одна крайне тяжелая женщина. Ее страшно выписывать домой. Но и оставлять в клинике с ее диагнозом, если будут больные коронавирусом, тоже крайне опасно. Поэтому пока что мы максимально тянем время с выпиской наших пациентов. Вторая проблема - мы полностью не готовы к принятию больных на COVID-19. У нас нет в достаточном количестве респираторов, защитных костюмов, да, просто масок. Поэтому мы просим волонтёров, чтобы они хотя бы по 10 респираторов передали нам. Мы уже проводим учёбу с персоналом, готовимся к принятию больных на коронавирус. Мы готовимся, но пока что у нас нет достаточного количества спецсредств защиты. Это главное", - рассказал собеседник в руководстве центра.