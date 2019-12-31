В Карпатах второй год подряд горел отель "Простоквашино"

Огонь полностью уничтожил один из деревянных коттеджей.

В селе Яблуница Ивано-Франковской области ночью произошел пожар в отеле "Простоквашино".

Об этом сообщает местный сайт "Курс".

Отмечается, что горел двухэтажный деревянный коттедж площадью 120 кв. метров. Огонь полностью уничтожил здание и повредил стену расположенного рядом коттеджа.

Пожарным удалось спасти от огня один коттедж и беседку.

Отель "Простоквашино" расположен в урочище Дил, недалеко от ГК "Буковель". Отель предлагал клиентам 33 номера.

Напомним, 23 декабря 2018 года в гостиничном комплексе "Простоквашино" сгорел деревянный коттедж. На месте пожара спасатели нашли тело кочегара.