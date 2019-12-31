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2019-12-31
В Карпатах второй год подряд горел отель "Простоквашино"
Огонь полностью уничтожил один из деревянных коттеджей.
Отель "Простоквашино"
Фото: hotels24.ua
В селе Яблуница Ивано-Франковской области ночью произошел пожар в отеле "Простоквашино".
Об этом сообщает местный сайт "Курс".
Отмечается, что горел двухэтажный деревянный коттедж площадью 120 кв. метров. Огонь полностью уничтожил здание и повредил стену расположенного рядом коттеджа.
Пожарным удалось спасти от огня один коттедж и беседку.
Отель "Простоквашино" расположен в урочище Дил, недалеко от ГК "Буковель". Отель предлагал клиентам 33 номера.
Напомним, 23 декабря 2018 года в гостиничном комплексе "Простоквашино" сгорел деревянный коттедж. На месте пожара спасатели нашли тело кочегара.