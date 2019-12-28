В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента

Предполагаемого убийцу задержали через полтора часа.

В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
Фото: zp.depo.ua

Ночью 28 декабря в 5-й городской больнице Запорожья на улице Победы произошло убийство.

Как сообщили в полиции, около 1:40, когда все спасли, в одну из палат зашел мужчина и нанес ножевое ранение пациенту, мужчине 1978 года рождения. Пострадавший умер от полученного ранения.

По данным запорожского издания "Депо", предполагаемого убийцу видел персонал больницы. Это был невысокий мужчина в медицинской маске на лице, в бахилах на обуви. Он якобы назвался родственником пациента, зашел в палату и быстро вышел.

Убитым пациента обнаружила медсестра, при этом никто из его соседей по палате не видел посторонних.

По данным местного издания 061, мужчину пытались убить еще неделю назад. 21 декабря на Вроцлавской улице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого.

Пострадавший получил травму головы и был госпитализирован. По данному факту было открыто уголовное производство (покушение на убийство), подозреваемый тогда задержан не был.

В этот раз убийцу задержали в течение полутора часов. Им оказался мужчина 1973 года рождения, ему вменяют ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

"Первый запорожский" пишет, что и убийца, и его жертва связаны с уголовным миром.

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