Число заболевших гепатитом в черниговской школе возросло до 41

Среди них 30 детей и 11 взрослых.

Число заболевших гепатитом в черниговской школе возросло до 41
Фото: glavcom.ua

Количество людей, которые заболели вирусным гепатитом "А" в черниговской школе №7, увеличилось до 41.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых… Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", - говорится в сообщении.

Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически.

Напомним, вспышка вирусного гепатита А в черниговской школе была выявлена в октябре.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство.

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