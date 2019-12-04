Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика

Подозреваемого арестовали на два месяца без права внесения залога.

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога второго подозреваемого в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщается на фейсбуке прокуратуры Киева .

Двум подозреваемым инкриминируют п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК Украины.

Напомним, 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

По данным СМИ , магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

Сегодня, 4 декабря также арестовали первого подозреваемого в убийстве ребенка.