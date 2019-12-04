Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика

Подозреваемого арестовали на два месяца без права внесения залога.

Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика
Фото: dtp.kiev.ua

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога второго подозреваемого в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщается на фейсбуке прокуратуры Киева.

Двум подозреваемым инкриминируют п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК Украины.

Напомним, 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

По данным СМИ, магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

Сегодня, 4 декабря также арестовали первого подозреваемого в убийстве ребенка.

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