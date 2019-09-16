Голливудским актрисам платят на $1 миллион меньше, чем актерам

Разрыв зарплат мужчина и женщинам в Голливуде практически не изменился с 1980 года.

Голливудским актрисам платят на $1 миллион меньше, чем актерам
Патрисия Аркетт
Фото: The Guardian

В среднем, голливудским актрисам платят на $1 миллион меньше, чем актерам. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на группу экономистов, которые провели исследование зарплат в Голливуде.

Согласно этим результатам актеры за одну роль получают на $1,1 миллиона больше, чем актрисы с теми же опытом работы.

Проанализировав зарплаты 246 актеров и актрис, снявшихся в 1 343 фильмах в промежутке между 1980 и 2015 годами, исследователи отметили, что разрыв зарплат за эти годы практически не изменился. По их совам, ученые были готовы к разрыву в оплате труда, но они не ожидали, что это коснется и звезд мирового уровня.

Исследователи также обнаружили, что разница зарплат актеров может еще варьироваться в зависимости от жанра фильма. Например, особенно высокий разрыв обнаружен в блокбастерах: актеры зарабатывают на $1,8 миллиона больше, своих коллег женского пола. Кроме того, разница зарплат увеличивается и с возрастом: молодым актерам платят в среднем на $1 миллион больше, чем актрисам, однако актеры, которым за 50 получают уже на $4 миллиона больше.

«Если разрыв в зарплатах невозможно объяснить качеством актерской игры или популярностью, тогда он, безусловно, может быть связан с сексизмом», — отметили исследователи.

Многие актрисы прериодически привлекают внимание к проблеме разницы зарплат. Например, во время получения «Оскара» в 2015 году Патрисия Аркетт призвала к равноправию в гонорарах; в 2017 году Натали Портман рассказала о том, что гонорар ее коллеги Эштона Кутчера за фильм «Больше чем секс» оказался в три раза выше, чем сумма, которую заплатили ей. По информации Forbes, самой высокооплачиваемой актрисой в 2019 году стала Скарлетт Йоханссон – она заработала $56 миллионов. При том, что самый высокооплачиваемый актер Дуэйн Джонсон заработал $89,4 миллиона.

Напонмим, в конце мая этого года в Минсоцполитики озвучили разницу в зарплатах мужчин и женщин, она составляет 25%.

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