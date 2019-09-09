В Умань начали прибывать паломники-хасиды

Основной поток паломников ожидают ближе к 20 сентября.

В Умань начали прибывать паломники-хасиды
Фото: Сергей Нужненко

Пограничники уже оформили около 150 паломников, следующих в Украину для празднования иудейского Нового года организованными группами. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет "Укринформ".

"Самые большие группы паломников ожидаются ближе к 20 сентября и накануне самого праздника", - сказал он.

Наибольшее количество паломников ожидается в аэропортах Киева, Одессы и Винницы, а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Словакией и Румынией.

Демченко уверил, что для организации надлежащего оформления хасидов Госпогранслужба отрабатывает весь необходимый комплекс мероприятий. В частности, будет увеличено количество рабочих мест и пограничных нарядов, а с персоналом, который будет привлекаться к пограничному контролю паломников, будут проводиться практические занятия.

Напомним, Новый год по иудейскому календарю хасиды всего мира будут встречать в период с 29 сентября по 1 октября. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош ха-Шана будут проходить на могиле цадика Нахмана в Умани и в помещении местной синагоги.

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