В Дрогобыче обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие (обновлено)

Фото: ГосЧС

Сегодня ночью в городе Дрогобыч на улице Грушевского, 101 произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.

Об этом сообщается на сайте полиции Львовской области.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что по состоянию на 8:30 утра - два человека погибли, еще семеро госпитализированы. Среди пострадавших - шетилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 года. Личности погибших устанавливаются.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

На месте происшествия работают все подразделения полиции области.

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника областной полиции полковник Тарас Сабанюк.

Фото: Пресс-служба полиции

Фото: dsns.gov.ua

Фото: Пресс-служба полиции

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Напомним, в декабре прошлого года в Фастове из-за взрыва обрушился угол пятиэтажки. В результате погибли два человека.