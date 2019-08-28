В Дрогобыче обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие (обновлено)
Среди пострадавших - трое детей.
Сегодня ночью в городе Дрогобыч на улице Грушевского, 101 произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж.
Об этом сообщается на сайте полиции Львовской области.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что по состоянию на 8:30 утра - два человека погибли, еще семеро госпитализированы. Среди пострадавших - шетилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 года. Личности погибших устанавливаются.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.
На месте происшествия работают все подразделения полиции области.
"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника областной полиции полковник Тарас Сабанюк.
Напомним, в декабре прошлого года в Фастове из-за взрыва обрушился угол пятиэтажки. В результате погибли два человека.
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