Группа подростков в Лисичанске бросала камни в пенсионеров
Количество пострадавших не называется.
Полиция Луганской области завела административное дело на родителей, чьи дети бросали камни в пенсионеров на одной из улиц Лисичанска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Видео правонарушения появилось в Фейсбуке в среду, 26 июля. На нем видно, как четверо подростков умышленно бросают камни в пожилую женщину.
Участники происшествия установлены, все они - местные жители в возрасте 12 и 13 лет.
"В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), которые направлены в Лисичанский городской суд для рассмотрения по существу. За это предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан ", - сказано в сообщении.
Кроме того, с детьми провели воспитательную беседу.
Сколько пенсионеров пострадали от действий детей, не уточняется.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.06.2019 04:27