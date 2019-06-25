Суд в Великобритании обязал 20-летнюю женщину с ограниченными возможностями сделать аборт на 22-й неделе

Желание матери оставить ребенка "поддерживается ее социальным ассистентом и юристами"

Вестминстерский суд в Великобритании обязал молодую мать – 20-летнюю женщину с ограниченными возможностями – прервать беременность на 22-й неделе, передает Радио Ватикана.

На официальном портале Епископской конференции Англии и Уэльса ситуацию вспомогательный епископ Вестминстера Джон Шерингтон заявил, что "это печальное и болезненное решение".

Шеррингтон сообщил, что желание матери оставить ребенка "поддерживается ее социальным ассистентом и юристами". Он подчеркивает, что "заставлять женщину совершить аборт против ее воли и против воли ее семьи – это нарушение прав матери, не говоря уже о праве нерожденного ребенка на жизнь в семье, которая заботится о нем".

Кроме того, данный случай, "по которому имеется не вся информация, вызывает серьезные вопросы о значении самого понятия "благополучие", когда пациенту не хватает психических способностей и он – против собственной воли – зависим от решения суда", добавил иерарх.

Ранее Папа Римский Франциск осудил аборты, сравнив их с евгеникой, которая практиковалась в нацистской Германии.