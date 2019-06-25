Новостей.COM ⇒ Общество

Суд рассмотрел апелляцию на арест полицейского по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова Владимир Петровец останется под стражей. Фото: Татьяна Безрук Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест работника патрульной полиции Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщает агентство УНН. Решение Голосеевского районного суда Киева относительно содержания под стражей без права внесения залога осталось без изменений. Информации об апелляции второго подозреваемого в убийстве, Ивана Приходько, на данный момент нет. Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний мальчик. 3 июня он умер в больнице, после чего уголовное производство переквалифицировали на умышленное убийство, а подозреваемых полицейских задержали.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.