Украинцы оказались мировым лидером по недоверию к вакцинам

Только 29% граждан верят в безопасность вакцин.

Меньше трети украинцев считает, что вакцинация безопасна. Это самый низкий уровень во всем мире, свидетельствует исследование, которое провел в 2018 году благотворительный фонд Wellcome Trust в 144 странах мира.

Об этом пишет профильное издание N+1.

Опрос касался отношения жителей планеты к науке, медицине и здоровью.

Результаты показали, в частности, что большинство опрошенных считали вакцины эффективными (84 процента) и безопасными (79 процентов).

Но эти цифры сильно варьируют в разных регионах. Более всего доверяют вакцинации и считают вакцины безопасными жители Восточной Африки (92 процента) и Южной Азии (95 процентов). У многих европейцев отношение к вакцинам, наоборот, оказалось скептическим. Их считают безопасными только 59 процентов жителей Западной и половина жителей Восточной Европы (в РоSSии этот показатель составил 44 процента).

Меньше всего доверяют вакцинам в Японии (34 процента опрошенных посчитали их безопасными) и Украине (29 процентов).

Опрос в Украине проводился 18 августа 2018 года. Были опрошены 1000 респондентов методом личного интервью (face to face).

Напомним, в 2018 году Украина поставила новый "рекорд" по заболеваемости корью: заболели более 54 тыс. человек, 16 больных скончались от осложнений вируса.


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