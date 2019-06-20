Украинцы оказались мировым лидером по недоверию к вакцинам
Только 29% граждан верят в безопасность вакцин.
Меньше трети украинцев считает, что вакцинация безопасна. Это самый низкий уровень во всем мире, свидетельствует исследование, которое провел в 2018 году благотворительный фонд Wellcome Trust в 144 странах мира.
Об этом пишет профильное издание N+1.
Опрос касался отношения жителей планеты к науке, медицине и здоровью.
Результаты показали, в частности, что большинство опрошенных считали вакцины эффективными (84 процента) и безопасными (79 процентов).
Но эти цифры сильно варьируют в разных регионах. Более всего доверяют вакцинации и считают вакцины безопасными жители Восточной Африки (92 процента) и Южной Азии (95 процентов). У многих европейцев отношение к вакцинам, наоборот, оказалось скептическим. Их считают безопасными только 59 процентов жителей Западной и половина жителей Восточной Европы (в РоSSии этот показатель составил 44 процента).
Меньше всего доверяют вакцинам в Японии (34 процента опрошенных посчитали их безопасными) и Украине (29 процентов).
Опрос в Украине проводился 18 августа 2018 года. Были опрошены 1000 респондентов методом личного интервью (face to face).
Напомним, в 2018 году Украина поставила новый "рекорд" по заболеваемости корью: заболели более 54 тыс. человек, 16 больных скончались от осложнений вируса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
20.06.2019 10:50