Бердянский зоопарк передал в заповедник ЮАР пятерых львят

Животным по 1,5 года, они ждут оформления специальных документов.

Международные волонтеры отправили в Южную Африку пятерых львят из Бердянского зоопарка для восстановления популяции хищников. Об этом сообщает "Укринформ".

Фото: Укринформ

"Сегодня от нас в Южную Африку едут 5 детей: четыре девочки и один мальчик. Это уже сформированный прайд из двух семей. Они будут жить в Южной Африке. Надеемся, что столичные чиновники сделают им документы быстро ", - рассказал директор Бердянского "Сафари-парка" Игорь Кальченко.

Всего бердянский зоопарк отдает в ЮАР 11 животных: пятерых сейчас и еще 6 львов - через некоторое время. Для львят уже построены вольеры, они будуть жить в специальном реабилитационном центре площадью около 2 га.

Сначала львы отправятся в Самбор, где пробудут 3-4 месяца, в зависимости от того, как быстро сделают специальные документы. Затем хищники отправятся в Йоханнесбург, а оттуда - к месту постоянного жительства.

Отмечается, что животные (Хич, Белла, Красавица, Буба и Руда) родились 1,5 года назад.

Фото: Укринформ

В прошлом году волонтеры отправили в Южную Африку четырех львов. Таким образом они помогают восстановить популяцию хищников, потому что из-за браконьеров и различных эпидемий львы оказались на грани вымирания.

Фото: Укринформ
Фото: Укринформ


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