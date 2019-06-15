СБУ разоблачила в Одессе группировку по продаже оружия и боеприпасов

Оружие сбывали представителям криминальных кругов.

СБУ разоблачила в Одессе группировку по продаже оружия и боеприпасов
СБУ разоблачила в Одессе группировку по продаже оружия и боеприпасов
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе заблокировали деятельность группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Правоохранители задержали двух участников группировки в Одессе при попытке продажи автомата, винтовки Браунинг, которая находилась в розыске в связи с угоном во время квартирной кражи и двух боевых гранат РГО и РГД-5 с запалами к ним", - рассказали в СБУ.

Двум задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники спецслужбы также установили, что в состав группы входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей. Злоумышленники скупали незаконно полученное оружие и сбывали его представителям криминальных кругов.

Следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям, продолжаются.

Напомним, ранее в киевской квартире обнаружили арсенал оружия и наркопроизводство.


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