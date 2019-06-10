Водоснабжение в Белой Церкви восстановлено

Водоснабжение в Белой Церкви восстановлено
Фото: Макс Требухов

В Белой Церкви Киевской области восстановлено водоснабжение после утечки химикатов в речку Рось.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности г. Белая Церковь решено с 20:00 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" был проведен анализ проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора Белой Церкви.

Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не было обнаружено.

Напомним, в воскресенье в Винницкой области в результате ДТП микроавтобуса, перевозившего химикаты, около 800 литров гербицидов и стимуляторов роста растений попали в пруд и в реку Рось. Из-за выбросов химикатов на территории Погребищенского района погибла вся рыба и обитатели водоемов.

По состоянию на утро 10 июня в Белой Церкви была приостановлена подача воды по системе водоснабжения, население обеспечивали питьевой водой из бюветов и путем подвоза воды.

В Умани Черкасской области был создан запас воды на трое суток, водоснабжение осуществляется из резервных резервуаров.


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