На Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусора

Также нашли тела четырех альпинистов.

На Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусора
Гора Эверест
Фото: 24.kz

Непальские активисты во время уборки Эвереста собрали 11 тонн мусора. Об этом пишет ВВС.

"Участники программы сообщили, что склоны горы были покрыты использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами", - говорится в материале.

Часть собранного мусора вывезли в Катманду и отдали на переработку.

Экспедиция также нашла на склонах горы тела четырех альпинистов. Их доставили в лагерь, а потом - в больницу в Катманду для опознания.

Программа по очистке самой высокой горы мира продолжалась полтора месяца.

Напомним, год назад с Эвереста было вывезено почти 9 тонн мусора. В феврале власти Китая закрыли доступ туристов к северному базовому лагерю горы, из-за того, что поблизости скопилось огромное количество отходов.

Ранее сообщалось, что альпинисты стоят в пробках, чтобы покорить Эверест. За неполный месяц на Эвересте погибло уже четыре альпиниста.


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