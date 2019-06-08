На Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусора

Непальские активисты во время уборки Эвереста собрали 11 тонн мусора. Об этом пишет ВВС.

"Участники программы сообщили, что склоны горы были покрыты использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами", - говорится в материале.

Часть собранного мусора вывезли в Катманду и отдали на переработку.

Экспедиция также нашла на склонах горы тела четырех альпинистов. Их доставили в лагерь, а потом - в больницу в Катманду для опознания.

Программа по очистке самой высокой горы мира продолжалась полтора месяца.

Напомним, год назад с Эвереста было вывезено почти 9 тонн мусора. В феврале власти Китая закрыли доступ туристов к северному базовому лагерю горы, из-за того, что поблизости скопилось огромное количество отходов.

Ранее сообщалось, что альпинисты стоят в пробках, чтобы покорить Эверест. За неполный месяц на Эвересте погибло уже четыре альпиниста.