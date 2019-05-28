Убийца львовянина Тараса Познякова получил пожизненный срок

Суд признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, угоне автомобиля и убийстве.

Убийца львовянина Тараса Познякова получил пожизненный срок
Дмитрий Голуб на суде
Фото: zaxid.net

Киево-Святошинский районный суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве Тараса Познякова, в апреле 2016 года выехал из Львова в Киев, взял попутчиков через онлайн-сервис BlaBlacar и пропал.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Суд признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.

Приговор зачитывали около двух часов. Сам Голуб присутствовал на заседании. В течение 1,5 лет он был отстранен от участия в заседаниях суда "за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы".

Напомним, Тарс Позняков 4 апреля 2016 года на собственном авто выехал из Львова в направлении столицы. Связь с ним пропала в 25 км от столицы в районе села Бобрица. В последний раз камеры зафиксироавли Познякова на заправке. С ним в машине находилось еще три человека.

Через несколько дней автомобиль Познякова нашли в гаражном кооперативе под Киевом.

Полиция начала расследование по статье "умышленное убийство", а двух подозреваемых - 36-летнего Дмитрия Голуба, жителя Черновцов и 25-летнего Луана Кингисеппа, гражданина РоSSии - объявили в розыск.

Бывший боец "Правого сектора" Голуб с позывным "Тоф" был арестован в 2016 году. При обыске по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия правоохранители нашли у него ноутбук, на котором обнаружили его регистрацию на сайте BlaBlaCar и переписку с Позняковым.


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