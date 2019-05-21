Непогода обесточила 83 населенных пункта, еще 3 тыс. домов подтоплены

Дожди со шквалистым ветром прошли по западным областям.

Непогода обесточила 83 населенных пункта, еще 3 тыс. домов подтоплены
Фото: uainfo.org

В ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области обесточены 83 населенных пункта, значительно меньше пострадали Тернопольская (23), Ивано-Франковская (20), Черновицкая области (12). Еще 8 сел обесточены в Житомирской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Ивано-Франковской области из-за интенсивных осадков подтоплены 22 населенных пункта в Надвирнянском, Богородчанском районах и в Калуше - всего около 3 тыс. 240 домохозяйств. Водой частично повреждены 2 моста местного значения, отключены 2 населенных пункта от газоснабжения (всего около 1 тыс. абонентов). Спасатели эвакуировали 60 человек и отбуксировали 10 транспортных средств, в том числе два автобуса с пассажирами. Сейчас проводится откачка воды в г.. Калуш на территории ООО «Карпатнефтехим» и Калушской ТЭЦ.

Для оказания помощи населению привлечено 126 чел. и 26 ед. техники.


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