Непогода обесточила 83 населенных пункта, еще 3 тыс. домов подтоплены
Дожди со шквалистым ветром прошли по западным областям.
В ночь с 20 на 21 мая в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Во Львовской области обесточены 83 населенных пункта, значительно меньше пострадали Тернопольская (23), Ивано-Франковская (20), Черновицкая области (12). Еще 8 сел обесточены в Житомирской области.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, в Ивано-Франковской области из-за интенсивных осадков подтоплены 22 населенных пункта в Надвирнянском, Богородчанском районах и в Калуше - всего около 3 тыс. 240 домохозяйств. Водой частично повреждены 2 моста местного значения, отключены 2 населенных пункта от газоснабжения (всего около 1 тыс. абонентов). Спасатели эвакуировали 60 человек и отбуксировали 10 транспортных средств, в том числе два автобуса с пассажирами. Сейчас проводится откачка воды в г.. Калуш на территории ООО «Карпатнефтехим» и Калушской ТЭЦ.
Для оказания помощи населению привлечено 126 чел. и 26 ед. техники.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
21.05.2019 12:03
21.05.2019 12:13