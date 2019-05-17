На предприятии "Сумыхимпром" мужчина упал в чан с фосфорной кислотой и погиб
Погибшему было 67 лет.
На одном из сумских предприятий 67-летний человек упал и разбился, сообщает местное издание Панорама.
Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко сообщила, что, предварительно, мужчина с высоты около 5 метров упал в емкость с кислотой. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".
Сообщается, что 67-летний мужчина упал в один из чанов, в котором, по предварительным данным, была смесь кислот, одна из которых - фосфорная.
Происшествие случилось около 13:00 17 мая на предприятии "Сумыхимпром".
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