В Черкассах осужденные напали на работников колонии

После инцидента в учреждении введен режим особых условий.

В Черкасской исправительной колонии №62 28 апреля группа осужденных из 30 человек напала и нанесла работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести.

В результате один из пострадавших работников учреждения госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"По результатам проведения обыска был изъят ряд запрещенных вещей и предметов. Во время проведения указанных мероприятий специальные средства и физическая сила к осужденным не применялись. Сейчас оперативная обстановка в учреждении управляемая, администрацией проводятся соответствующие режимные меры для ее поддержания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента в учреждении введен режим особых условий, во время которого свидания с заключенными временно отменены.


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