В Одессе ночью произошел крупный взрыв в отделении банка "Пивденный"

Возможно, в здание стреляли из РПГ.

Фото: "Думская"

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Суворовском районе Одессы. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания, в котором расположено отделение банка "Пивденный". Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на местную полицию.

В результате взрыва никто не пострадал. О случившемся в полицию сообщил местный житель.

На месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва повреждены внешние и внутренние стороны окна помещения. Изначально эксперты предполагали взрыв самодельного взрывного устройства массой 400 грамм в тротилловом эквиваленте.

Отделение банка работает в обычном режиме. Поврежденное взрывом окно и дыру в стене сначала заклеили рекламным баннером, а сейчас начали ремонтировать. Сотрудники финучреждения взрыв не комментируют.

По данным "Громадського", взрыв произошел в результате выстрела из противотанкового гранатомета.

Предварительно установлено, что выстрел был совершен намеренно. В результате попадания гранаты РПГ-26 повреждены металлические стойки секций и стеклянных панелей, а также лифтовая шахта. Предмет, похожий на корпус ракеты, обнаружен неподалеку и отправлен на экспертизу.

По факту взрыва открыто два уголовных производства: умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.


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